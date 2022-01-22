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"فوكس نيوز": الخارجية الأميركية تأمر عائلات دبلوماسييها في كييف بالمغادرة

Lebanon 24
22-01-2022 | 11:08
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