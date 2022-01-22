وزير الخارجية الكويتي: لم يكن هناك أي قطع للعلاقات بين دول الخليج ولبنان ونأمل أن نرى زخماً إيجابياً وتفاعلاً جديداً مع بيروت خلال الأيام المقبلة

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