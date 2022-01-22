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الخارجية الأميركية: التحالف الدولي حد بشكل كبير من قدرة داعش على شن هجمات

Lebanon 24
22-01-2022 | 16:04
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