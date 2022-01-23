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الراعي في عظة الاحد: فرض الضرائب حق يجب ان يتم ولكن في مرحلة التعافي لا الانهيار وفي اطار اصلاح شامل وفي ظل سلطة حرة

Lebanon 24
23-01-2022 | 03:39
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الراعي في عظة قداس الاحد: على الشرعية اللبنانية استرجاع قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية وان تنسحب من لعبة المحاور المدمرة وتحافظ على مؤسساتها الدستورية
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