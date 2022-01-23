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وزير الخارجية الكويتية: لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان

Lebanon 24
23-01-2022 | 04:26
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