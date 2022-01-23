وزير خارجيّة الكويت من عين التينة: تبادلت الأحاديث مع الرئيس برّي بالنسبة إلى العلاقات الثنائيّة وكلّ التحديات التي نمرّ بها إقليميًّا ودوليًّا وحول الاجراءات لبناء الثقة بين لبنان ومحيطه الإقليمي والدولي

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