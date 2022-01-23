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البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية يؤكد التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع مع أمنها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-01-2022 | 06:17
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