البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية يؤكد التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع مع أمنها (سكاي نيوز عربية)

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