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وزير الخارجية الأميركي: وفرنا مساعدات دفاعية لأوكرانيا لم يتم تقديمها من قبل إلى البلاد (الشرق)

Lebanon 24
23-01-2022 | 09:06
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