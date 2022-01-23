أخبار عاجلة

بلينكن: أمام روسيا خياران التصعيد ومواجهة العواقب الوخيمة أو اللجوء إلى الدبلوماسية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-01-2022 | 09:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بلينكن يتهم روسيا بعدم تطبيق اتفاقية مينسك بشأن أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/01/2022 03:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن هدد بفرض عقوبات اقتصادية وغيرها من الإجراءات القوية على روسيا بحال التصعيد العسكري (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/01/2022 03:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الدفاع الفرنسية: روسيا تتبنى خطابا عدوانيا وتتبع سياسة الغموض الاستراتيجي للتأثير على جيرانها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
24/01/2022 03:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن يحذّر من أن روسيا قد ترسل مزيدا من القوات باتّجاه أوكرانيا "خلال مهلة قصيرة للغاية" (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/01/2022 03:32:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
20:00 | 2022-01-23
19:30 | 2022-01-23
18:55 | 2022-01-23
18:32 | 2022-01-23
18:25 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website