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وزير خارجية مصر: نتطلع لتوفر الظروف لعودة سوريا إلى النطاق العربي (العربية)

Lebanon 24
23-01-2022 | 10:54
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