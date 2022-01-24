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أخبار عاجلة
الدفاع الإماراتية: دفاعاتنا الجوية اعترضت الصواريخ الباليستية بنجاح (العربية)
Lebanon 24
24-01-2022
|
02:20
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