الرئيس عون رحّب في مستهل الجلسة بالوزراء بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية

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