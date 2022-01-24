أخبار عاجلة

ميقاتي: على جدول الاعمال الكثير من المواضيع التي هي اساسية لتسيير شؤون الدولة واعطاء حقوق الناس والموظفين

Lebanon 24
24-01-2022 | 03:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: تعاود حكومتنا الاسبوع المقبل جلساتها لدرس واقرار الموازنة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة
lebanon 24
24/01/2022 11:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع قانون الموازنة بوشر توزيعه ليلا على الوزراء وميقاتي يعتبرها محطة اساسية لانتظام عمل الدولة
lebanon 24
24/01/2022 11:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الموازنة محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة
lebanon 24
24/01/2022 11:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نحاس: ميقاتي لا يحمي حاكم مصرف لبنان بل يحمي المؤسسة التي هي جزء من استقامة الدولة
lebanon 24
24/01/2022 11:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:36 | 2022-01-24
03:11 | 2022-01-24
03:07 | 2022-01-24
03:05 | 2022-01-24
03:04 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website