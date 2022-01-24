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الخارجية الأوكرانية: سحب الجانب الأمريكي لبعض الدبلوماسيين خطوة سابقة لأوانها وحذر مفرط

Lebanon 24
24-01-2022 | 03:36
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