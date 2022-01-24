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الوزير بيرم: اقرار جدول الاعمال وقدم وزير المال رؤيته حول الموازنة والاجواء كانت ايجابية

Lebanon 24
24-01-2022 | 04:35
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