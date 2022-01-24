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الكرملين: التوترات تتصاعد بسبب إعلان الناتو نشر مزيد من القوات شرقي أوروبا

Lebanon 24
24-01-2022 | 06:38
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