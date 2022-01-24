الحريري: مشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين أولا منع الحرب الاهلية في لبنان وثانيا حياة أفضل للبنانيين ونجحت في الاولى ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية

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