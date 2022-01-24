الحريري: لا شك ان منع الحرب الاهلية فرض علي تسويات من احتواء تداعيات 7 أيار إلى اتفاق الدوحة الى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات وغيرها

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