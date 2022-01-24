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الحريري: لا شك ان منع الحرب الاهلية فرض علي تسويات من احتواء تداعيات 7 أيار إلى اتفاق الدوحة الى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات وغيرها

Lebanon 24
24-01-2022 | 09:15
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24/01/2022 17:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
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