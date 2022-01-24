الحريري: لا أنسى فضل بيروت الغالية وأهلها وشهدائها ومساجدها وكنائسها وروحها التي لا مثيل لروعتها في العالم وطرابلس الفيحاء وصلابتها وصبرها ووفائها العظيم وعكار الابية والسلام على اهلها وعشائرها وبلداتها

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