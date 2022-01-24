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الحريري: لا أنسى فضل بيروت الغالية وأهلها وشهدائها ومساجدها وكنائسها وروحها التي لا مثيل لروعتها في العالم وطرابلس الفيحاء وصلابتها وصبرها ووفائها العظيم وعكار الابية والسلام على اهلها وعشائرها وبلداتها

Lebanon 24
24-01-2022 | 09:19
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