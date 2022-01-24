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جنبلاط لـ"رويترز": إن قرار الحريري يعني إطلاق يد حزب الله والإيرانيين وقراره محزن جداً ونفقد به ركيزة للاستقلال والاعتدال

Lebanon 24
24-01-2022 | 09:57
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