البيت الأبيض: بايدن يعقد اجتماعا افتراضيا اليوم مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وايطاليا وممثلين عن الناتو والاتحاد الأوروبي حول ملف أوكرانيا (الحرة)

Lebanon 24