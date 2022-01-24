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واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن رئيس بوركينا فاسو الذي اعتقله انقلابيون من الجيش (العربية)

Lebanon 24
24-01-2022 | 12:21
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