أخبار عاجلة

البيت الأبيض: التقارير البريطانية عن نية بوتين تنصيب رئيس موال لروسيا في كييف تثير القلق وسيترتب عليها عواقب وخيمة (الحرة)

Lebanon 24
24-01-2022 | 14:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الاتهامات البريطانية بشأن سعي موسكو لتنصيب زعيم موال في أوكرانيا مقلقة جدا
lebanon 24
25/01/2022 04:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن أبلغ بوتين بوضوح أن غزو أوكرانيا ستكون له "عواقب اقتصادية وخيمة
lebanon 24
25/01/2022 04:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: الرئيس بايدن كان واضحا في أن اختراق أي قوات روسية للحدود الأوكرانية سيعتبر اجتياحا (الحرة)
lebanon 24
25/01/2022 04:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا: تم منعي من دخول البلاد بعد وصولي إلى مطار كييف
lebanon 24
25/01/2022 04:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:58 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:43 | 2022-01-24
19:43 | 2022-01-24
19:19 | 2022-01-24
18:45 | 2022-01-24
18:22 | 2022-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website