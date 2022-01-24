لبنان

الانتخابات قد تصبح في مرحلة ثالثة

Lebanon 24
24-01-2022 | 17:02
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حسب دبلوماسي غربي فإن التطورات السياسية الخطيرة من شأنها أن تضع الانتخابات في مرتبة ثالثة أو رابعة من حيث الاهتمام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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