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رويترز عن بيان بريطاني: واشنطن وباريس ولندن ودول أوروبية تتفق على معاقبة موسكو إذا غزت أوكرانيا

Lebanon 24
24-01-2022 | 17:32
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