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البيت الأبيض: سوليفان أكد التزام الولايات المتحدة بأمن السعودية و الامارات حيث يعيش عشرات الآلاف من الأميركيين
Lebanon 24
24-01-2022
|
18:20
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