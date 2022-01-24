بايدن: ناقشت مع القادة الأوروبيين الجهود المشتركة لردع أي عدوان روسي إضافي كالتحضير لفرض عقوبات اقتصادية قاسية و تعزيز أمن دول الجناح الشرقي للناتو

Lebanon 24