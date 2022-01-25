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"روسيا اليوم": انقطاع عام في التيار الكهربائي يشمل عدة دول في آسيا الوسطى

Lebanon 24
25-01-2022 | 02:12
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