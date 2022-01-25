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وزيرة الدفاع الإسبانية: سفننا وطائراتنا التي نشرناها في شرق أوروبا هدفها دفاعي وليس هجوميا

Lebanon 24
25-01-2022 | 02:28
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