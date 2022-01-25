أخبار عاجلة

المحكمة الاتحادية في العراق تؤكد صحة جلسة البرلمان لانتخاب الحلبوسي ونائبيه

Lebanon 24
25-01-2022 | 05:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المحكمة الاتحادية العراقية تقرر تأجيل النظر في الطعن بجلسة البرلمان الأولى إلى 25 من الشهر الحالي (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/01/2022 14:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الاتحادية بالعراق تطالب البرلمان بتسجيلات الجلسة الأولى التي شهدت انتخاب هيئة رئاسته (الشرق)
lebanon 24
25/01/2022 14:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الاتحادية العراقية تعقد جلستها للبتّ بطعون نتائج الانتخابات
lebanon 24
25/01/2022 14:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة الاتحادية العراقية تحدد الأربعاء المقبل موعدا لتحديد دستورية أولى جلسات البرلمان (العربية)
lebanon 24
25/01/2022 14:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:50 | 2022-01-25
07:42 | 2022-01-25
07:41 | 2022-01-25
07:35 | 2022-01-25
07:29 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website