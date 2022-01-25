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أخبار عاجلة
وزير الدفاع الأوكراني: كييف لا ترى خطر "غزو روسي" واسع النطاق لأوكرانيا
Lebanon 24
25-01-2022
|
06:30
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