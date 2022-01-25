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وزير السياحة: أتشارك مع وزير الطاقة الرأي حول كيفية المقاربة للموازنة وأعربت عن رأيي حول الصلاحيات الاستثنائية ولن أوافق على إعطاء أي صلاحية استثنائية لأي وزير

Lebanon 24
25-01-2022 | 07:18
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