جعجع: على الرغم من تباينات عدة اعترت العلاقة بيننا وبين الحريري وتحديدا في المقاربات السياسية المتعلقة بالحكم الا أنني لا أستطيع إلا ان أبدي تعاطفي الشخصي مع الشيخ سعد

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