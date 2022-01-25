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جعجع: على الرغم من تباينات عدة اعترت العلاقة بيننا وبين الحريري وتحديدا في المقاربات السياسية المتعلقة بالحكم الا أنني لا أستطيع إلا ان أبدي تعاطفي الشخصي مع الشيخ سعد

Lebanon 24
25-01-2022 | 08:05
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