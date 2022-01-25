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طرق عكار- الهرمل الجبلية مقطوعة بالكامل لسماكة الثلوج ووزارة الاشغال تعمل على فتحها

Lebanon 24
25-01-2022 | 08:43
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