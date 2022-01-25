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أخبار عاجلة
صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته للنمو العالمي ويتوقع استمرار التضخم لمدة تفوق التوقعات
Lebanon 24
25-01-2022
|
09:07
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