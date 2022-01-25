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وزير الطاقة من بعبدا: من المفترض أن تبدأ الإتفاقية بتغذية شركة كهرباء لبنان بساعات إضافية بعد الشهرين المقبلين

Lebanon 24
25-01-2022 | 10:00
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