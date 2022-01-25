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واشنطن ترسل دفعة ثالثة من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ضمن حزمة أمنية تبلغ قيمتها 200 مليون دولار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-01-2022 | 11:04
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