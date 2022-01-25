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باسيل بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي": أي خلل بالتوازنات الداخلية سينعكس على صعيد الوطن ونؤكد على ضرورة أن يكون هناك تمثيل فعلي لكل المكونات

Lebanon 24
25-01-2022 | 11:33
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