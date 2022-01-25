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باسيل: الورقة الكويتية تتضمن عناوين حساسة بعضها متوافق عليه بين اللبنانيين وبعضها خلافي بين اللبنانيين وهي تتضمن المواضيع التي دعا الرئيس عون للحوار حولها

Lebanon 24
25-01-2022 | 11:37
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