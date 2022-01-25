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باسيل: نحن مع موازنة تعكس توجهات انقاذية لكن الامر غير ظاهر لكن بالعكس هناك موضوع الصلاحيات لوزير المالية وبراءة الذمة للمصارف عن المرحلة السابقة

Lebanon 24
25-01-2022 | 11:38
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