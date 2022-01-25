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وزير الطاقة الأردني يصل إلى لبنان

Lebanon 24
25-01-2022 | 11:45
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وصل في هذه الأثناء الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وزير الطاقة والمياه الاردني صالح الخرابشة يرافقه وفد من المدراء العامين لشركات ومؤسسات نقل الكهرباء، على متن الطائرة الأردنية الهاشمية، لتوقيع اتفاقيتين مع الجانب اللبناني لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الاردن.
 
واستقبله على أرض المطار وزير الطاقة وليد فياض وسفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد.
 
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