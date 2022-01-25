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البنتاغون: القوات التي وضعت في حالة تأهب ما زالت لم تغادر أميركا (العربية)

Lebanon 24
25-01-2022 | 12:15
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