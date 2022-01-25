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المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: القرار بشأن نشر قوات أميركية إضافية في أوروبا لم يتخذ بعد (الحرة)

Lebanon 24
25-01-2022 | 12:44
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