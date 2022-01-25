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رويترز: أمير قطر يعتزم زيارة واشنطن في 31 الشهر الحالي لبحث ملفات أفغانستان وإيران وإمدادات الغاز لأوروبا
Lebanon 24
25-01-2022
|
15:45
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