أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: لا نربط بين إطلاق سراح المعتقلين الأميركيين في إيران والعودة الى الاتفاق النووي

Lebanon 24
25-01-2022 | 16:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: هناك تقدم متواضع في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران
lebanon 24
26/01/2022 02:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: سنتشاور مع الشركاء الأوروبيين بشأن ما إذا كانت إيران ملتزمة بالعودة إلى شروط الاتفاق النووي
lebanon 24
26/01/2022 02:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: تصعيد إيران النووي يتعارض مع هدف العودة إلى الامتثال بالاتفاق السابق (العربية)
lebanon 24
26/01/2022 02:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي تبقى الوسيلة الأكثر فعالية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي
lebanon 24
26/01/2022 02:10:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:06 | 2022-01-25
19:00 | 2022-01-25
18:53 | 2022-01-25
18:44 | 2022-01-25
18:30 | 2022-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website