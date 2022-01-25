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البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر سيبحثان دعم الشعب الأفغاني وتعزيز التعاون التجاري بين واشنطن والدوحة
Lebanon 24
25-01-2022
|
17:15
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