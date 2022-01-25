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البيت الأبيض: ⁧‫بايدن‬⁩ سيشكر أمير دولة ⁧‫قطر‬⁩ على جهود بلاده الاستثنائية والمستمرة لضمان عبور آمن لأميركيين وغيرهم من ⁧‫أفغانستان‬⁩

Lebanon 24
25-01-2022 | 17:29
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