أخبار عاجلة

سكاي نيوز: إصابة شخص وتضرر مبان جراء انفجار "مجهول السبب" بالعاصمة اليونانية أثينا

Lebanon 24
26-01-2022 | 01:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتل مدني وإصابة 3 آخرين من جراء انفجار سيارة بميدان براقي في العاصمة الأفغانية كابل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/01/2022 13:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية: إصابة شخصين جراء إطلاق نار في القدس وتم تحييد منفذ الهجوم (سكاي نيوز)
lebanon 24
26/01/2022 13:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية يؤكد التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع مع أمنها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/01/2022 13:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجار ضخم في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/01/2022 13:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:26 | 2022-01-26
06:25 | 2022-01-26
06:23 | 2022-01-26
06:13 | 2022-01-26
06:03 | 2022-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website