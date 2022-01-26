وزير الطاقة خلال التوقيع على اتفاقيتي تزويد ونقل الكهرباء من الأردن وسوريا إلى لبنان: سنؤمن 250 ميغاوات من الكهرباء بالتعاون مع الاردن ومؤازرة الاشقاء في سوريا

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