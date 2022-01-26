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وزير الطاقة الأردني: نأمل أن يتحسن مستوى الخدمة في قطاع الكهرباء اللبناني ليفتح المجال للتعاون في القطاعات الأخرى والتوجيهات في الأردن أن يتم التعاون مع لبنان على أكمل وجه

Lebanon 24
26-01-2022 | 03:25
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